В Нижнеудинском районе тойота сбила внезапно выбежавшего на дорогу ребенка. Он в реанимации

ДТП произошло вечером 3 апреля на 1370 км автодороги Р-255 «Сибирь». Предварительно установлено, что водитель «Тойоты Короны Премио» сбил мальчика, который выбежал на проезжую часть внезапно и в неположенном месте, хотя недалеко есть пешеходный переход.