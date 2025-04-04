В Нижнеудинском районе тойота сбила внезапно выбежавшего на дорогу ребенка. Он в реанимации

ДТП произошло вечером 3 апреля на 1370 км автодороги Р-255 «Сибирь». Предварительно установлено, что водитель «Тойоты Короны Премио» сбил мальчика, который выбежал на проезжую часть внезапно и в неположенном месте, хотя недалеко есть пешеходный переход.
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