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Иммунные клетки базофилы помогают бороться с различными видами рака

Иммунные клетки базофилы помогают бороться с различными видами рака

Ученые нашли новый способ борьбы с раком, используя иммунную систему человека. Они обнаружили, что определенные иммунные клетки, называемые базофилами, могут помочь укрепить защиту организма от раковых клеток.

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