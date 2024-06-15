Иммунные клетки базофилы помогают бороться с различными видами рака

Ученые нашли новый способ борьбы с раком, используя иммунную систему человека. Они обнаружили, что определенные иммунные клетки, называемые базофилами, могут помочь укрепить защиту организма от раковых клеток.
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