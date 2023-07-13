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«Я сам себя иногда раздражаю», — Чернышев высказался о своем отношении к Заворотнюк

«Я сам себя иногда раздражаю», — Чернышев высказался о своем отношении к Заворотнюк

Сегодня актриса Анастасия Заворотнюк не участвует в общественной жизни и не работает в кино в связи с проблемами со здоровьем, однако, любящий супруг всегда остается рядом с ней и делает все возможное для того, чтобы его любимая скорее поправилась.

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