«Я сам себя иногда раздражаю», — Чернышев высказался о своем отношении к Заворотнюк

Сегодня актриса Анастасия Заворотнюк не участвует в общественной жизни и не работает в кино в связи с проблемами со здоровьем, однако, любящий супруг всегда остается рядом с ней и делает все возможное для того, чтобы его любимая скорее поправилась.
Сегодня актриса Анастасия Заворотнюк не участвует в общественной жизни и не работает в кино в связи с проблемами со здоровьем, однако, любящий супруг всегда остается рядом с ней и делает все возможное для того, чтобы его любимая скорее поправилась.
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