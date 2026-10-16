Фигуристка, недавно в очередной раз прошедшая в Госдуму, высказалась по болезненной для жителей страны теме – заявила что она, «как нормальный человек» сталкивается с теми же повышениями тарифов, но у неё ярости никакой, в отличие от тех, кого, по её мнению, «накручивают».
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И я не заметил большой разницы в платёжке за октябрь.С чего стонать?
Как они постоянно попадают на хлебные места? Хотя о чём я, и так всё ясно.
И что эта тварь делает в Госдуме или Единая Россия подбирает всякую мразь в свои ряды и хочет получить поддержку народа? Она вместе м Терешковой хотят получать хорошие деньги и жить за наш счет? Пусть валит в Америку и там развлекается по полной со своей дочерью. Хватит кормить в сякую мразь