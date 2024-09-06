✍️ Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов проголосовал на избирательном участке в селе Научное Бахчисарайского района Всего на этом избирательном участке зарегистрированы 547 избирателей.
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✍️ Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов проголосовал на избирательном участке в селе Научное Бахчисарайского района Всего на этом избирательном участке зарегистрированы 547 избирателей.