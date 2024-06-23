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Джек Родуолд: «Смотрел «Слово пацана», мне очень понравилось. Запомнил Вову Адидаса и Пальто. Мне сказали, что сериал про тяжелые для России времена»

30-летний нападающий перешел в «Адмирал» из «Трактора» в это межсезонье. – Многим иностранцам рассказывают стереотипы о России.

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