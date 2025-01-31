«Подсадили меня»: Сашу Стоуна свел с ума популярный турецкий сериал

Блогер всерьез увлекся одним из самых рейтинговых проектов. Саша Стоун Предоставлено пресс-службой PREMIERТурецкие сериалы продолжают завоевывать российскую аудиторию, и среди отечественных знаменитостей немало их поклонников.
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