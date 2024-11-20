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Царьград

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Медик назвал пять продуктов, ухудшающие половое влечение мужчин

Медик назвал пять продуктов, ухудшающие половое влечение мужчин

Употребление этих продуктов значительно снижает уровень тестостерона и вредит мужскому здоровью.Врач-уролог из Уфы Ильнур Аглиуллин перечислил продукты, которые приводят мужчин к падению сексуального желания.

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