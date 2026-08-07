Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Киберкомандовании США расследуют серию самоубийств сотрудников

В Киберкомандовании США расследуют серию самоубийств сотрудников

Агентство Bloomberg сообщило о серии самоубийств в киберкомпании США. По данным источников издания, за последний месяц как минимум пять сотрудников ведомства и специалистов, тесно сотрудничавших с ним, покончили с собой.

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