В Киберкомандовании США расследуют серию самоубийств сотрудников

Агентство Bloomberg сообщило о серии самоубийств в киберкомпании США. По данным источников издания, за последний месяц как минимум пять сотрудников ведомства и специалистов, тесно сотрудничавших с ним, покончили с собой.
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