Долина монолитов "Гобустан" хранит петроглифы доисторических людей и поражает воображение необычным ландшафтом

Находится Гобустан недалеко от Баку и ехать к нему представилось по хорошей асфальтированной дороге. Когда подъехали ко входу в заповедник, Ахмед заплатил за билеты, но цену спрашивать было неприлично, поэтому её назвать не могу.
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