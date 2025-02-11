Садовод из Иркутска заплатит более 200 тысяч рублей за майнинг

В Свердловском районе Иркутска в садовом домике обнаружили несанкционированную майнинг-ферму. «Иркутскэнергосбыт» зафиксировал шестикратное превышение потребления электроэнергии по сравнению с соседними участками.
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