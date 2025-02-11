НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иркутск Сегодня

100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Что то тут не то.Подошел к окну во время урока и выпал из окна.Как то часто стали люди падать из окон, особенно детиВ Иркутске обнару...
  • Игорь Ямкач
    Надо полагать, вместо последнего звонка, у них теперь будет последняя увертюра.Перемены в школах...

Садовод из Иркутска заплатит более 200 тысяч рублей за майнинг

В Свердловском районе Иркутска в садовом домике обнаружили несанкционированную майнинг-ферму. «Иркутскэнергосбыт» зафиксировал шестикратное превышение потребления электроэнергии по сравнению с соседними участками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх