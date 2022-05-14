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Создатель God of War раскритиковал главу Xbox Фила Спенсера

Создатель God of War раскритиковал главу Xbox Фила Спенсера

Многие фанаты Bethesda недовольны тем, что студия откладывает выход игр Starfield и Redfall. Среди недовольных также оказался создатель God of War Дэвид Яффе, который резко выразился против главы Xbox Фила Спенсера, сообщает портал Game Rant.

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