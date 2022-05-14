Создатель God of War раскритиковал главу Xbox Фила Спенсера

Многие фанаты Bethesda недовольны тем, что студия откладывает выход игр Starfield и Redfall. Среди недовольных также оказался создатель God of War Дэвид Яффе, который резко выразился против главы Xbox Фила Спенсера, сообщает портал Game Rant.
Многие фанаты Bethesda недовольны тем, что студия откладывает выход игр Starfield и Redfall. Среди недовольных также оказался создатель God of War Дэвид Яффе, который резко выразился против главы Xbox Фила Спенсера, сообщает портал Game Rant.
Свежие комментарии