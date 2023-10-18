В здании Конгресса США задержана группа сторонников Палестины

Группа сторонников Палестины была задержана полицией в одном из зданий комплекса Конгресса США. По данным сообщения полиции Капитолия в социальных сетях, задержания производились в Ротонде Кэннона, одном из зданий, где размещены несколько комитетов Палаты представителей Конгресса США.
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