В здании Конгресса США задержана группа сторонников Палестины

Группа сторонников Палестины была задержана полицией в одном из зданий комплекса Конгресса США. По данным сообщения полиции Капитолия в социальных сетях, задержания производились в Ротонде Кэннона, одном из зданий, где размещены несколько комитетов Палаты представителей Конгресса США.