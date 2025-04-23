«Страшно выходить на улицу, дети уже в школу не ходят»: в Екатеринбурге толпы иноземцев штурмом берут миграционный центр

Misha Glusch с мигрантами такая же дилемма, как с возрождением промышленности и таргетированием инфляции, 30 лет бьемси, а воз и ныне там...

нн наталья никифорова Дождались!!!! Собрать всю эту орду и отправить на историческую родину, Наши чиновники настоящие предатели страны. Для них взятки важнее Родины. Такой завоз мигрантов инспирирован британской разведкой, но чиновники никак не понимают или делают вид, что этого не понимают. Сколько еще надо терактов типа Крокус-Сити совершить этой своре заполонивших страну ваххабитов и прочей швали, чтобы у продажных правоохранителей и таких же депутатов совесть проснулась, хотя.....коли ее нет, то и просыпаться нечему.