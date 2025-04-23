Интересная жизнь с Vera Star Последние нескольких недель в Екатеринбурге, на улице Сулимова, у миграционного центра творится сущий кошмар.
«Страшно выходить на улицу, дети уже в школу не ходят»: в Екатеринбурге толпы иноземцев штурмом берут миграционный центр
Комментарии
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Misha Glusch
с мигрантами такая же дилемма, как с возрождением промышленности и таргетированием инфляции, 30 лет бьемси, а воз и ныне там...
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4 час.
нн
наталья никифорова
Дождались!!!! Собрать всю эту орду и отправить на историческую родину, Наши чиновники настоящие предатели страны. Для них взятки важнее Родины. Такой завоз мигрантов инспирирован британской разведкой, но чиновники никак не понимают или делают вид, что этого не понимают. Сколько еще надо терактов типа Крокус-Сити совершить этой своре заполонивших страну ваххабитов и прочей швали, чтобы у продажных правоохранителей и таких же депутатов совесть проснулась, хотя.....коли ее нет, то и просыпаться нечему.
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2 час.
S
Serg
А что, в Ебурге не стало росгвардии и полиции? Подогнать автозаки, и применить ту же политику, которую применяли для русских демонстрантов в Питере. Загрузить, попутно напиздить и через подогнанные эшелоны отправить по домам, в солнечные сразиатские республики. Все их выступления подпадают под свежепринятые законы о мигрантах. Вот и пусть эти законы, наконец, заработают.
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2 час.
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