Тяжелые бои: Десант морпехов ВСУ на левый берег Днепра оказался опаснее, чем предполагали

Могут ли в нашу оборону вклиниться танки противника Фото: AP/TASS Оперативно-тактическая ситуация на левом берегу Днепра на протяжении от Крынок на севере до Алешек (верховья реки Конка) на юге остается тяжелой.
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