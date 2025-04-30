Центр Казани перекроют в преддверии СберПрайм Казанского марафона

Фото: пресс-служба СберПрайм Казанского марафона С 28 апреля в Казани начнут действовать временные ограничения движения на ряде центральных улиц – это связано с подготовкой к СберПрайм Казанскому марафону, который пройдет 3 и 4 мая.
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