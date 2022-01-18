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Видео: Зачем во времена Второй мировой войны немцы крепили огромные крюки к поездам

Видео: Зачем во времена Второй мировой войны немцы крепили огромные крюки к поездам

Во время войны советским солдатам приходилось бороться с врагом самыми различными способами. И вывод из строя путей для железнодорожного транспорта — один из них.

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