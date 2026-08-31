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Владимирские новости

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Митрополит Никандр возглавил чин Погребения Плащаницы во Владимире

В богослужении приняли участие более 550 верующих, которых помазали освящённым елеем после крестного хода с Плащаницей вокруг собора.

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