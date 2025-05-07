Глава МО Пакистана: ВВС сбили пять индийских истребителей

www.globallookpress.com/Olivier Rachon/Keystone Press Agency Военно-воздушные силы Пакистана сбили пять индийских исктребителей во время отражения удара со стороны Индии, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на главу Минобороны Пакистана Хаваджа Асифа.
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