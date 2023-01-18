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80 лет назад была прорвана блокада Ленинграда

80 лет назад была прорвана блокада Ленинграда

Ежегодно 18 января в нашей стране отмечается День прорыва блокады Ленинграда. Эта памятная дата является особенной для всех россиян и, конечно, для петербуржцев.

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