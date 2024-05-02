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Самые важные космические открытия XXI века

Самые важные космические открытия XXI века

Загадочный космос ученые изучают много лет. Конечно, может, сейчас люди летают в космос не так часто, как думали фантасты прошлого, но не стоит думать, что астрономы за XXI не сделали никаких открытий! Экзопланеты и черные дыры Обнаруженные планеты, которые находятся за пределами солнечной системы, называются экзопланетами.

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