Самые важные космические открытия XXI века

Загадочный космос ученые изучают много лет. Конечно, может, сейчас люди летают в космос не так часто, как думали фантасты прошлого, но не стоит думать, что астрономы за XXI не сделали никаких открытий! Экзопланеты и черные дыры Обнаруженные планеты, которые находятся за пределами солнечной системы, называются экзопланетами.