Вокруг света: Немец по ошибке отсидел в тюрьме 13 лет, а потом получил счёт за «ночлег и еду» на 100 тысяч евро

Во время расследований преступлений, в том числе и тяжких, нередко происходят ошибки. Полицейские и следователи, а с их подачи и судьи иногда делают ошибочные выводы, и в тюрьме оказывается невиновный человек.
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