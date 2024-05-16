Собянин сообщил о росте популярности эковолонтерства у молодежи Москвы

16 тыс. школьников и студентов колледжей занимаются эковолонтерством Охрана окружающей среды, сохранение уникальных зеленых территорий и биоразнообразия являются ключевыми задачами, на которые делает упор Правительство Москвы.
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