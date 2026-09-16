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Вице-спикер польского сейма Босак отказался считать конфликт на Украине "своим"

Вице-спикер польского сейма Босак отказался считать конфликт на Украине "своим"

Вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак заявил, что не считает конфликт на Украине войной Польши. Об этом политик заявил проукраинской журналистке Монике Олейник, спросившей его, должен ли конфликт в соседнем государстве восприниматься поляками как собственный, передает Do Rzeczy.

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