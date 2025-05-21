Подведены итоги II грантового конкурса ПФКИ 2025 года

Подведены итоги II грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) 2025 года. По итогам независимой экспертизы будет поддержано 810 проектов из 86 регионов на общую сумму 3 млрд 828 млн рублей.
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