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Депутат Милонов рассказал о планах по посещению борделей в новогодние каникулы

Депутат Милонов рассказал о планах по посещению борделей в новогодние каникулы

Депутаты Государственной думы поделились с Shot планами на новогодние каникулы. Так, Виталий Милонов планирует в новогоднюю ночь полакомиться нормандскими блюдами из лосося, после чего, уже в первых числах января, отправиться в рейды по борделям и вейп-шопам.

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