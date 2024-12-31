Депутат Милонов рассказал о планах по посещению борделей в новогодние каникулы

Депутаты Государственной думы поделились с Shot планами на новогодние каникулы. Так, Виталий Милонов планирует в новогоднюю ночь полакомиться нормандскими блюдами из лосося, после чего, уже в первых числах января, отправиться в рейды по борделям и вейп-шопам.