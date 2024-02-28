Военный Дандыкин: ВС Украины несут огромные потери среди опытных бойцов

ВС Украины ощущают серьезные потери, особенно среди опытных бойцов, что, по мнению военного эксперта капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, может быть одной из причин провала на линии соприкосновения.
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