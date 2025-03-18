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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гурцкая о Зиньковском в раздевалке «Спартака»: «Как болельщикам «Крыльев» на это смотреть? Должен с жопой в мыле не вставать, пока команда не выберется»

Красно-белые обыграли «Зенит» (2:1) в матче Мир РПЛ. «Крылья Советов», за которые Зиньковский выступает на правах аренды, уступили «Динамо» Махачкала (0:4) в этом туре.

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