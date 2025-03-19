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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бэйлор Шайерман и Джеймс Харден – авторы лучших моментов игрового дня НБА

Первые места Топ-5 матчей 18 марта заняли трехочковый под сирену Бэйлора Шайермана («Бостон») и кроссовер Джеймса Хардена («Клипперс»).

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