Новогоднее настроение, утка и мандарины: в Atlas Vin Bistro знакомят с сезонными новинками

Начало зимы связано с трепетным предвкушением праздника, а в ресторане авторской кухни с вариациями на тему Франции Atlas Vin Bistro на 2-й Советской улице его сделали чуть ближе, запустив яркое зимнее мандариновое меню с ингредиентами, придающими нарядности праздничному столу.