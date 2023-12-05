Новогоднее настроение, утка и мандарины: в Atlas Vin Bistro знакомят с сезонными новинками

Начало зимы связано с трепетным предвкушением праздника, а в ресторане авторской кухни с вариациями на тему Франции Atlas Vin Bistro на 2-й Советской улице его сделали чуть ближе, запустив яркое зимнее мандариновое меню с ингредиентами, придающими нарядности праздничному столу.
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