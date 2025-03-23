Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Житель Владикавказа смог запихнуть корову на заднее сидение «Волги». Сложность заключалась в том, что там уже была одна корова

Житель Владикавказа смог запихнуть корову на заднее сидение «Волги». Сложность заключалась в том, что там уже была одна корова

Avia.pro - СМИ Две коровы и одна «Волга»: миссия выполнима Всё началось в одном из дворов Владикавказа, где местный житель решил, что его верная «Волга» — это не просто авто, а настоящий трансформер.

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Комментарии
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Vladimir Kocherjinsky
Он наверное так их телятами возил. Вот привыкли ....  и водила и телки    )))
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8 час.
Alex Nемо
В своё время мы на спор в 401 Москвич 11 человек (студентов со студентками) вместили и поехали на речку. А вот уже на речке был цирк когда вся эта толпа из Москвича начала вываливаться...
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7 час.
Иван
У нас аналогичный случай был. Только не москвич, а запор, и институты мы уже закончили, приехали на Борисовские пруды, покупались, ещё добавили, пора по домам, а выезд один, точнее одна дорога, выходящая на трассу. И вот мы загрузились в запор, подъехали к повороту на эту дорожку, а дальше метров 100 наверно и трасса (шоссе). Ага, щас, на перекрестке дороги с шоссе стоит гаишная машина, гаишник вальяжно облокотился на капот и смотрит в нашу сторону... Вот это была песня, и ни куда не денешься))))
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6 час.
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