Житель Владикавказа смог запихнуть корову на заднее сидение «Волги». Сложность заключалась в том, что там уже была одна корова

В своё время мы на спор в 401 Москвич 11 человек (студентов со студентками) вместили и поехали на речку. А вот уже на речке был цирк когда вся эта толпа из Москвича начала вываливаться...

Иван

У нас аналогичный случай был. Только не москвич, а запор, и институты мы уже закончили, приехали на Борисовские пруды, покупались, ещё добавили, пора по домам, а выезд один, точнее одна дорога, выходящая на трассу. И вот мы загрузились в запор, подъехали к повороту на эту дорожку, а дальше метров 100 наверно и трасса (шоссе). Ага, щас, на перекрестке дороги с шоссе стоит гаишная машина, гаишник вальяжно облокотился на капот и смотрит в нашу сторону... Вот это была песня, и ни куда не денешься))))