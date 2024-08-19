Артиллерист Сэм: ВСУ пытаются компенсировать нехватку артиллерии FPV-дронами

Украинские военные попытались компенсировать снарядный голод широким применением FPV-дронов. Западная техника оказалась непригодной в условиях спецоперации, сообщили РИА «Новости» бойцы подразделения БАРС-23 «Орел».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии