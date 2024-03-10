Игорь Кузнецов Возможно и так, не знаю. Показывали как трофейные БТР посылали на линию обороны с тонной взрывчатки. Это видел.

Erl Schweizer "Русские или сошли с ума, или что-то не договаривают: Русские танки стали загадкой для НАТО". Русские отделились от всех остальных республик Федерации?