Британское Минобороны опубликовало очередной доклад о состоянии бронетанковых войск России и их производстве, который крайне не понравился никому из экспертов и журналистов на Западе.
Русские или сошли с ума, или что-то не договаривают: Русские танки стали загадкой для НАТО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
Возможно и так, не знаю. Показывали как трофейные БТР посылали на линию обороны с тонной взрывчатки. Это видел.
Ответить
23 час.
Erl Schweizer
"Русские или сошли с ума, или что-то не договаривают: Русские танки стали загадкой для НАТО". Русские отделились от всех остальных республик Федерации?
Ответить
9 час.
Игорь Кузнецов
"Русскими" называли всех эмигрантов из СССР в своё время. Просто определение "россияне" опошлил Б.Н. Ельцин. А так - Соловьёв о себе говорит - я русский еврей.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии