Страна и люди
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Страна и люди

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Русские или сошли с ума, или что-то не договаривают: Русские танки стали загадкой для НАТО

Русские или сошли с ума, или что-то не договаривают: Русские танки стали загадкой для НАТО

Британское Минобороны опубликовало очередной доклад о состоянии бронетанковых войск России и их производстве, который крайне не понравился никому из экспертов и журналистов на Западе.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Возможно и так, не знаю. Показывали как трофейные БТР посылали на линию обороны с тонной взрывчатки. Это видел.
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23 час.
Erl Schweizer
&quot;Русские или сошли с ума, или что-то не договаривают: Русские танки стали загадкой для НАТО&quot;. Русские отделились от всех остальных республик Федерации?
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9 час.
Игорь Кузнецов
&quot;Русскими&quot; называли всех эмигрантов из СССР в своё время. Просто определение &quot;россияне&quot; опошлил Б.Н. Ельцин. А так - Соловьёв о себе говорит - я русский еврей.
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7 час.

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