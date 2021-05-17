The Moscow Post

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Бумеранг для Бабиша

Бумеранг для Бабиша

Обвиняя Россию во взрывах во Вбретице премьер Чехии Андрей Бабиш пытается скрыть собственное воровство?.

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Андрей Викторов
Если этот человекообразный, который Андрей Бабиш, действительно работал на разведку под оперативным псевдонимом "Буреш", при этом не имел воинского или специального звания, не был аттестован как кадровый офицер разведки, значит он был, как принято в народе говорить - СТУКАЧЕМ! Он же работал не заграницей на нелегальном положении или под "прикрытием" в дип.миссии! Значит работал внутри Чехии, значит СТУКАЧЕК!!!! А к СТУКАЧАМ отношение однозначное.
Андрей Викторов
Юдкевич Сергей
Похоже к Бабишу подкралась толстая полярная лисичка.
Андрей Викторов
На Флоте этот зверек называется ЧЕРНЫЙ ПИСЕЦ. Подробности в книге "Расстрелять" Александра Покровского.

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