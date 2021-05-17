Бумеранг для Бабиша

The Moscow PostПолитикаБумеранг для БабишаОбвиняя Россию во взрывах во Вбретице премьер Чехии Андрей Бабиш пытается скрыть собственное воровство?.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ВикторовЕсли этот человекообразный, который Андрей Бабиш, действительно работал на разведку под оперативным псевдонимом "Буреш", при этом не имел воинского или специального звания, не был аттестован как кадровый офицер разведки, значит он был, как принято в народе говорить - СТУКАЧЕМ! Он же работал не заграницей на нелегальном положении или под "прикрытием" в дип.миссии! Значит работал внутри Чехии, значит СТУКАЧЕК!!!! А к СТУКАЧАМ отношение однозначное.Андрей ВикторовЮСЮдкевич СергейПохоже к Бабишу подкралась толстая полярная лисичка.Андрей ВикторовНа Флоте этот зверек называется ЧЕРНЫЙ ПИСЕЦ. Подробности в книге "Расстрелять" Александра Покровского.
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