Царьград

5 396 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина
    Сеймур Херш, Эндрю Наполитано, Филип Джиральди, Скотт Риттер - люди, спасающие честь американской нации, веру в челов...В США потребовали...
  • Эльдар Алиев
    🙏🙏🙏💐💐🇷🇺Вечная память Героям России Царство небесное 🙏🙏🙏Во Владимирской о...
  • Александр Ширай
    Без поддержки стал жертвой экстремистов?Уволенный в январ...

Италия не против спецтрибунала по военным преступлениям на Украине – глава МИД Таяни

Италия не против спецтрибунала по военным преступлениям на Украине – глава МИД Таяни

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал о позиции страны по спецтрибуналу по Украине.Рим не будет противодействовать созданию специального трибунала по военным преступлениям, совершённым на Украине и даже готов в этом поучаствовать.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх