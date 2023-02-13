Италия не против спецтрибунала по военным преступлениям на Украине – глава МИД Таяни

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал о позиции страны по спецтрибуналу по Украине.Рим не будет противодействовать созданию специального трибунала по военным преступлениям, совершённым на Украине и даже готов в этом поучаствовать.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал о позиции страны по спецтрибуналу по Украине.Рим не будет противодействовать созданию специального трибунала по военным преступлениям, совершённым на Украине и даже готов в этом поучаствовать.
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