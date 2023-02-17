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Как в домашних условиях сделать коррекцию бровей: пошаговая инструкция

Ухоженные брови всегда смотрятся красиво. Но как создать красивые и аккуратные бровки самостоятельно? Прежде всего коррекция предполагает избавление от лишних волосков, придание формы, подходящей к лицу, выбор цвета, гармонирующего с оттенком волос.

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