Эвандер Кэйн сделал 4-й хет-трик в НХЛ в матче против «Колорадо». У него 20+16 в 39 играх за «Эдмонтон»

Эвандер Кэйн сделал 4-й хет-трик в НХЛ в матче с «Колорадо». Форвард «Эдмонтона» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (6:3) и был признан первой звездой.
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