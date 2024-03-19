Наш путь — русский

Русский фельдмаршал Миних высказал мысль, что "русское государство имеет то преимущество перед другими, что оно управляется непосредственно самим Господом Богом.
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