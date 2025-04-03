40 кадров/с и «местами даже хорошая» графика за $70: первые подробности Cyberpunk 2077 для Nintendo Switch 2Анонсированный в рамках апрельского выпуска Nintendo Direct порт ролевого боевика Cyberpunk 2077 от CD Projekt Red на будущую консоль Nintendo Switch 2 начал обрастать первыми подробностями.