Закон, порядок, государство

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  • Юрий Ded
    А на фига это старьё вытащили на свет через 10 лет . Десять лет работает закон и чё много пострадавших ? Пущай боятся...Из пенсии вычтут ...
  • Александр Лесков
    С-суки!  Списывать — это  не  компенсировать  инфляцию и бюрократы  в ПФР это могут —легко  списать. И  вон  гомонят ...Из пенсии вычтут ...
  • Ингерман Ланская
    ну ,так вали из этого ,ненавистного тебе, государства.... вали в эСэСИз пенсии вычтут ...

Молодая супружеская пара Будановых из транспортной полиции Нижнего Тагила принимает поздравления с Днем семьи, любви и верности

Молодая супружеская пара Будановых из транспортной полиции Нижнего Тагила принимает поздравления с Днем семьи, любви и верности

Праздник Дня семьи, любви и верности в нашей стране отмечается с 8 июля 2008 года. В этот день принято чествовать тех, кто связал свою жизнь узами брака и поклялся вместе со своим избранником идти рука об руку вперед по жизни, в горе, и в радости, не смотря на любые поджидающие на пути трудности и невзгоды.

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