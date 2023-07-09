Молодая супружеская пара Будановых из транспортной полиции Нижнего Тагила принимает поздравления с Днем семьи, любви и верности

Праздник Дня семьи, любви и верности в нашей стране отмечается с 8 июля 2008 года. В этот день принято чествовать тех, кто связал свою жизнь узами брака и поклялся вместе со своим избранником идти рука об руку вперед по жизни, в горе, и в радости, не смотря на любые поджидающие на пути трудности и невзгоды.