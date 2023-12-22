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17 фотографий, которые людям со страхом высоты лучше не смотреть

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Комментарии
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Влад Владимиров
Интересно, многие из этих смельчаков дожили, как в народе говорят обычно: до сегодняшнего дня?... Без резона так рисковать способны, увы, лишь дебилы...Только у них в голове рождается подобная фигня.
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