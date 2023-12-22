17 фотографий, которые людям со страхом высоты лучше не смотреть

Фотографии, от которых захватывает дух и волосы становятся дыбом. Жизнь полна эмоций и страсти. Но некоторым личностям этого мало, и в поисках острых ощущений и адреналина они забираются на такие выси, чтобы пощекотать себе нервы, что просто диву даешься.