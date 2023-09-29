Седьмой сезон экскурсий проекта «Открой#Моспром» пройдет с 2 по 20 октября

С 2 октября стартует седьмой сезон проекта «Открой#Моспром». Он продлится до 20 октября. Участников ждут увлекательные экскурсии по городским фабрикам и заводам, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
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