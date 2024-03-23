В Астрахани бывшей главе городского управления по строительству и архитектуре дали два года исправительных работ

За незаконное разрешение на капстроительство в защитной зоне объектов культурного наследия. В Кировском районеАстрахани завершился суд над бывшей начальницей управления по строительству, архитектуре и в защитной зоне культурного наследия.
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