Два объекта культурного наследия регионального значения продают в Лыскове Нижегородской области. Аукционы состоятся 30 ноября, сообщается в соцсетях АНО «АСИРИС».
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