Человеческий глаз может видеть свет только определенных частот (так называемый видимый спектр), самая низкая из которых — красный свет

Слева направо: схема нелинейного оптического зеркала, используемого для преобразования изображения с повышением частоты.
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