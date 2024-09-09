Стояногло: "Дебаты - уникальный шанс дать людям понять, кто на самом деле заслуживает руководить страной"

Кандидаты, отказывающиеся от участия в предвыборных дебатах, либо не знают, что ответить на те или иные вопросы, либо не уважают своих избирателей, а сами дебаты - это уникальный шанс дать людям возможность понять, кто на самом деле заслуживает руководить страной.