X-energy наращивает выпуск специального графита для новых ядерных реакторов Xe-100

Инвестиции до $8 млн помогут удвоить производство графита NBG-18 в Европе и обеспечить материалом до 8 реакторов в годАмериканская компания X-energy вложит до $8 млн в расширение производства специального ядерного графита, необходимого для её реакторов Xe-100.