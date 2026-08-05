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X-energy наращивает выпуск специального графита для новых ядерных реакторов Xe-100

X-energy наращивает выпуск специального графита для новых ядерных реакторов Xe-100

Инвестиции до $8 млн помогут удвоить производство графита NBG-18 в Европе и обеспечить материалом до 8 реакторов в годАмериканская компания X-energy вложит до $8 млн в расширение производства специального ядерного графита, необходимого для её реакторов Xe-100.

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