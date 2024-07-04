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Регионы России

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Аэропорт Махачкалы: рост пассажиропотока и грузоперевозок в июне 2024 года

Аэропорт Махачкалы: рост пассажиропотока и грузоперевозок в июне 2024 года

За последние полгода в аэропорту Махачкалы наблюдается значительный рост пассажиропотока. По итогам первого полугодия 2024 года количество пассажиров превысило 1 миллион 292 тысячи человек, что на 4,1 процента превышает уровень предыдущего года.

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