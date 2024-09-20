В Крыму назвали невежеством идею Польши о передаче полуострова под мандат ООН

Идея Польши о передаче Крыма под мандат Организация Объединенных Наций (ООН) является невежеством. Об этом 19 сентября журналистам заявил председатель Государственного совета по республике Владимир Константинов.
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