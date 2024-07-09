В КБР задержаны подозреваемые в создании экстремисткой банды

Участники сообщества устраивали "самосуд" по шариату над местными жителями республики.В Кабардино-Балкарии выявили 40-летнего жителя Тырныауза, который, по предварительным данным, является организатором экстремисткого сообщества.
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